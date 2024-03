Rene di maiale trapiantato su un malato terminale | “Migliora giorno dopo giorno”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 La chirurgia continua a fare progressi e ultimamente potrebbe essere stato fatto un passo decisivo contro le malattie gravi di tipo renale. A Boston alcuni chirurghi hannoilda ungeneticamente modificato su un uomo di 62 anni affetto da una grave malattia renale. In passato erano state fatte operazioni del genere, ma sempre su pazienti in stato di morte cerebrale, cioè clinicamente morti. Questo è invece il primo caso di trapianto di undisu un uomo in vita e al momento sta avendo successo, cosa che fa ben sperare le centinaia di migliaia di persone affette da gravi malattie renali. Le condizioni del paziente Come rivelato dal New York Times, ilha iniziato a produrre urina ...