Regno Unito | esperto | democrazia e governance cinesi funzionano

Il dodicesimo HbbTV Symposium and Awards si terrà il 14 e 15 Novembre 2024 a Londra , nel Regno Unito . Lo ha annunciato oggi l’Associazione HbbTV , una iniziativa globale dedicata alla definizione di ... (digital-news)

A un popolo affamato non si danno le brioche. E nemmeno lo si tiene buono con foto taroccate, recenti e a scoppio ritardato, o video sgranati dove "i capelli non si muovono come quelli di Kate" ... (quotidiano)