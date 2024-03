Regionali Basilicata | paura per Piero Marrese | l' auto finisce fuori strada Lui rassicura | «Sto bene»

"Da parte di tutti penso ci si stata la consapevolezza che senza unità avemmo fatto un gravissimo errore" ha dichiarato Angelo Chiorazzo che ha rinuncia to alla sua candidatura per sostenere il ... (fanpage)

Chiorazzo pronto all’ingresso nella coalizione del centrosinistra per le elezioni del 21 e 22 aprile: «Proviamo a a mandare a casa il peggior governo della storia della regione»Angelo Chiorazzo ... (bari.corriere)

Rilancio dell'area industriale di Melfi. Presentati i bandi - Cominciato nell'aula consiliare di Melfi, presenti la regione e i sindacati di categoria FIM UILM FISMIC e UGLM, l'incontro per la presentazione dei bandi per il rilancio dell'area industriale di San ...rainews

Basilicata, incidente stradale per Piero Marrese: il candidato del centrosinistra sta bene - Piero Marrese, il candidato scelto dal centrosinistra per la corsa alla presidenza della Regione Basilicata, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte. Il sindaco del Comune di ...lettera43

Autonomia, Chiorazzo: da riforma colpo di grazia a sanità - Roma, 21 mar. (askanews) – “La Basilicata, grazie anche all’incapacità del governo Bardi, vive una situazione critica nel suo sistema sanitario, caratterizzato da una serie di problemi che richiedono ...askanews