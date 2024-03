Reggio Emilia | l' imprenditore Alberto Lombardini stroncato da infarto “Un uomo generoso”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Novellara (), 21 marzo 2024 – “Un”, “Un grande”, “La sua scomparsa una grande perdita”, “Persona sempre sorridente e gentile…”. Sono solo alcune delle frasi che hanno inondato i social quando ieri si è diffusa la notizia del decesso didi successo,da un malore a soli 57 anni di età mentre si trovava in un hotel nel nord est della Francia, tra Parigi e Strasburgo, dove si era recato per lavoro, con un collaboratore, per seguire gli affari della ditta Tecnove, che aveva fondato quasi 31 anni fa a Novellara. Il ritardo nell’arrivo a colazione, per unsempre molto preciso e puntuale come lui, ha fatto sorgere dei sospetti. Poco dopo ...