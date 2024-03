Refezione scolastica | l’assessore Giacobbe chiarisce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn riferimento alle notizie di stampa apparse su alcuni organi di informazione locale e relative alla sospensione di un’attività di ristorazione che si occupa della gestione di alcune mense scolastiche anche nella città di Avellino,all’Istruzione, Giuseppe. ”La vicenda non riguarda in alcun modo il servizio digarantito dal Comune nelle scuole, dell’Infanzia e Primaria, della città di Avellino, né l’impresa “Ep Spa” che lo gestisce. Il servizio in questione, come testimoniato dai periodici controlli e dalla costante attività di vigilanza effettuate anche dal Comune, resta improntato alla massima qualità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.