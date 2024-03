Recensione Rise of the Ronin | alla conquista del Sol Levante

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo averlo provato, giocato e testato a fondo andremo ad analizzare, in questa, la nuova esclusiva PS5:of theSono passati pochi giorni da quella che è stata la nostra ultima disamina relativa aof the, titolo di casa Team Ninja in uscita domani, venerdì 22 marzo per PS5 in esclusiva. In questi pochi giorni abbiamo avuto la possibilità di approfondire ulteriormente quello che già in sede d’anteprima avevamo accennato, portando così a compimento una valutazione che andremo a sciogliere durante il corso di questaproprio diof the. Un titolo che badasostanza e lo fa prendendo degli elementi da giochi già molto conosciuti e popolari e che prova ad introdurre qualche ...

