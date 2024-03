Rbr | la cavalcata vista dal ds Turci | Dell’Agnello ha grandi meriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) RivieraBanca si gode la striscia di nove vittorie in undici incontri e attende con impazienza il posticipo di lunedì a Cremona, in attesa di sapere se Derrick Marks potrà essere disponibile. A tracciare un bilancio degli ultimi due mesi è Davide. "A inizio anno i risultati non erano quelli preventivati – dichiara il direttore sportivo di Rbr –. Il cambio di guida tecnica non è mai piacevole, ma siamo contenti che ora le cose vadano bene. I giocatori rendono secondo le loro qualità e questo è motivo di soddisfazione per noi e per i giocatori. Sandroha dato fiducia e serenità. Lui è il primo a dire che questa non è una squadra con particolari attitudini difensive, ma è stato bravo a dare un’impronta in quel senso con le sue idee e col lavoro dei ragazzi. Ha dato indicazioni precise, chiare, e i giocatori si sono ritrovati. Il grande ...