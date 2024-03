Razzismo | la Figc rinnova l’impegno con la campagna ‘Uniti dagli stessi colori’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, la Federazione Italiana Giuoco Calcioil suo impegno contro ogni forma di discriminazione. La, con le Leghe, gli Arbitri, le Associazioni, le Divisioni e i Settori (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri, Settore Giovanile e Scolastico, Settore Tecnico, Divisione Serie A Femminile, Divisione Serie B Femminile, Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) scende nuovamente in campo con la#UnitiColori, che per il terzo anno di fila vieneta in un’azione di sensibilizzazione condivisa con UEFA e UNAR (Ufficio Nazionale ...