Razzismo | Fifa | in due anni bloccati 400 mila post di offese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Oltre quattrocentomessaggi razzisti o offensivi: questo il bilancio di duedel servizio di protezione dei social media, lanciato dalla, in occasione del Mondiale Qatar 2022 per “aiutare giocatori, squadre e dirigenti a mantenere i loro profili social liberi dall’odio razziale e da altre forme di abuso online, permettendo loro di partecipare agli eventi della” in totale serenità. La Federcalcio mondiale lo ricorda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, con il Social Media Protection Service che ha nascosto ben 403.715 commenti razzisti e offensivi in nove tornei differenti, dal mondiale qatariota alla Coppa del mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda, passando per i tornei Under. Il controllo consente anche ai ...