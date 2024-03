Ravenna | il portiere è una certezza | Ho studiato Saporetti | non molliamo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il diciannovenne Lorenzo Cordaro, è ildei record del. Suo, il primato di imbattibilità di 780’ che, a fine gennaio, lo ha fatto entrare nella storia del calcio giallorosso. La formazionete, che continua ad essere la miglior difesa con 13 reti al passivo, è uscita da Carpi a testa alta, grazie anche alla prodezza del proprio n.1, capace di neutralizzare un penalty al capocannoniere del girone D, ovvero l’ex. Cordaro, che percezione ha avuto dal campo? "La sensazione è stata quella di unabile e capace di restare in partita per tutti i 90’. Avremmo forse potuto sfruttare meglio alcune palle gol che ci siamo costruiti. Così come avremmo potuto evitare di incassare un gol, arrivato un po’ casualmente. Alla resa dei conti abbiamo sbagliato solo una uscita da ...

