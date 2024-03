Ratcliffe è un nuovo Berlusconi | crede di aver reinventato il calcio El Pais

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Rafa Cabeleira sulle colonne dellancia una stoccata contro Sir Jim, ilsocio di minoranza del Manchester United. Che poi è lui decidere tutto dentro il club è un altro discorso. Cabeleira però non si capacità di comeabbia definito «poco intelligente» l’acquisto di Mbappé. “Sicuramente la mia prima domanda dovrebbe essere l’affermazione opposta: Ti sembra più intelligente non prenderlo?“.un2.0: parla dicome se lo avesse trovato la formula magica E via con l’analisi del personaggio. Un2.0, pieno di soldi e convinto che bastino quelli per sapere di pallone: “Di solito c’è qualcosa di pretenzioso in queste apparizioni aziendali che pensano di conoscere il...