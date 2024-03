Rapinavano Rolex ai turisti in ristoranti e alberghi di lusso in tutta Europa | arrestati 8 napoletani

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'operazione è stata coordinata dall'Europol e ha visto scendere in campo le forze di polizia di tutti i Paesi europei in cui sono state commesse le rapine. Con gli ultimi arresti, sono complessivamente 35 i rapinatori

