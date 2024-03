Rai | la mossa dopo il voto in Abruzzo | Generazione Bellezza | un caso che fa ben sperare

(Di giovedì 21 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Le elezioni insono ormai archiviate e una cosa ha accomunato le dichiarazioni di vinti e vincitori: l'auspicio cheuna forte esposizione mediatica dovuta alla contesa politica i fari non si spengano su questa regione non molto conosciuta ma sempre più apprezzata. Nel mondo anglosassone prestigiose testate come The Guardian hanno parlato dishire, un fazzoletto di terra tra gli Appennini e l'Adriatico che merita di essere scoperto per i tesori paesaggistici ed enogastronomici. La Rai ha aperto la nuova serie diriecheggiando i lusinghieri reportage della stampa estera: lunedì nel preserale di Rai 3 il ...

Fiorello sente il giornalista Piergiorgio Giacovazzo dopo la gaffe al Tg2 e critica la Rai: parla lo showman - Rosario Fiorello non ci sta e risponde subito al giornalista Rai Piergiorgio Giacovazzo che nella giornata di martedì 19 marzo si è reso protagonista di una gaffe in un fuorionda del Tg2. Lo showman ...notizie.virgilio

Fiorello rompe il silenzio sul fuorionda del TG2: “Sono cose che capitano, reazione esagerata della Rai”/ VIDEO - A chiedere la procedura sul comportamento del conduttore del TG2 sarebbe stato il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, una “contestazione” che ha fatto muovere l’ad della Rai Sergio. Cosa succederà ora ...tag24

Il giornalista del Tg2 non sapeva di essere in onda: non è giusto che paghi per Fiorello e sua figlia - Il commento di Piergiorgio Giacovazzo è malevolo e ingenuo, ma il giornalista del Tg2 non sapeva di essere in onda ...fanpage