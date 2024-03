(Di giovedì 21 marzo 2024) Da solo in casa siun colpocon la, una vigilante per un'azienda privata. Undi 14di Gela (Caltanissetta) è ricoverato in gravi...

«È pura fortuna se non si è ripetuta la tragedia di Willy. Non permetteremo che accada di nuovo . Questo gruppo di bulli , e mi limito a definirli in questo modo perché gli... (leggo)

Un ragazzo di 19 anni è stato condannato a 8 anni di carcere perché accusato di aver Tortura to e violenta to un ragazzino di 16 anni nel carcere minorile Beccaria .Continua a leggere (fanpage)

È stato condannato a 20 anni il 17enne accusato di aver ucciso, il 31 agosto in piazza Municipio a Napoli, Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista dell’orchestra Scarlatti di Napoli, conosciuto ... (secoloditalia)

Chieri da sogno, vince la Cev Cup: è la seconda coppa europea consecutiva - Bis europeo per Chieri: trecentosessantaquattro giorni dopo la Challenge Cup vinta il 22 marzo 2023 a Timisoara, la Reale Mutua Fenera torna sul tetto d’Europa conquistando anche la CEV Volleyball Cup ...gazzetta

Ragazzino di 14 anni si spara alla testa con la pistola della mamma: è gravissimo. Le ipotesi: «Incidente o tentativo di suicidio» - Da solo in casa si spara un colpo alla testa con la pistola della mamma, una vigilante per un'azienda privata. Un Ragazzino di 14 anni di Gela (Caltanissetta) è ricoverato in ...leggo

La fotografia delle carceri minorili italiane: i numeri - Il settimo rapporto dell’associazione Antigone sulla giustizia minorile mette in luce come sono quasi 500 i minori e i giovani adulti detenuti nei 17 Istituti penali per i minorenni presenti nel nostr ...ilbolive.unipd