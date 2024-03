Rachida Dati | dal lapsus sessuale in tv agli sms al veleno – Ascolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Papà marocchino e mamma algerina, studentessa lavoratrice, laureata a 31 anni in diritto pubblico, ministra di Francia per la prima volta a 42 anni,, oggi ministra della Cultura, è finita sotto i riflettori per sms non proprio garbati ai colleghi di Governo, riferiti da Le Monde.Qualcosa di simile le successe anni fa, quando le