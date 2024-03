R Dane Mauldin nominato Chief Transformation Officer NIQ

(Di giovedì 21 marzo 2024) CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, la principale azienda mondiale di intelligence sui consumatori, oggi ha annunciato che R.si è unito all’azienda nel ruolo dicon entrata in vigore il 18 marzo 2024.vanta competenze in molteplici campi: operazioni, strategia, abilitazione vendite, sviluppo del prodotto, analisi, servizio clienti e compliance. Si unisce a NIQ da TransUnion, dove ricopriva le cariche di Vicepresidente esecutivo (EVP) e Direttore operativo e, in precedenza, di EVP eProduct. Risponde a Tracey Massey, Direttrice operativa, ed è membro del Comitato esecutivo NIQ. Curtis Miller, che più recentemente ha svolto tale ruolo, è stato...

R. Dane Mauldin named NIQ Chief Transformation Officer - NIQ, the world’s leading global consumer intelligence company, today announced that R. Dane (Dane) Mauldin has joined the company as Chief Transformation Officer effective March 18, 2024.finance.yahoo