Questo video non mostra «migranti» che aggrediscono poliziotti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 21 marzo 2024 è stato pubblicato unsu X chedall’alto un gruppo di persone in strada lanciare alcuni oggetti contro una vettura della polizia italiana. Secondo chi lo ha condiviso, si tratta di «» che «hanno costretto la polizia italiana a ritirarsi», tirandoli i sassi. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il filmato in questione è stato pubblicato il 19 marzo 2024 da diverse testate nazionali e locali e, in base a quanto riportato negli articoli, è stato registrato il giorno precedente nel quartiere Ballarò di Palermo, nei pressi di piazza San Francesco Saverio. In quei giorni nel capoluogo siciliano ha avuto inizio la celebrazione della festa delle tradizionali “vampe di San Giuseppe”, e in diversi quartieri della città sono state date alle fiamme cataste di ...