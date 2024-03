Questi sono i 10 beauty brand italiani da scoprire nel 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il mondo della bellezza corre veloce, arricchendosi quasi ogni giorno dinuovi e innovativi, capaci di guardare al mondo della cosmesi con originalità. È ilmade in Italy, immaginato e realizzato in Italia per provare a riscrivere e reinventare l’idea stessa di bellezza all’italiana. Marchi nati da passioni ed esigenze, ma, soprattutto, dalla volontà di poter trasformare l’industria cosmetica. I pilastrisostenibilità e minimalismo, ma anche performance altissime, per garantire formulazioni gentili ed efficacissime.e, in un certo senso, social. Linee e referenze che hanno dato vita a vere e proprie community online, ma capaci anche di ...