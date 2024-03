Quelli che resistono da decenni | Ma ormai è una giungla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da pochissimo hanno festeggiato il traguardo di 40 anni di attività nel nostro centro storico. Un risultato che in pochi possono vantare, considerando che il negozio ha attraversato anche diverse generazioni, passando di mano da padre in figlia. Si tratta della bottega Fantasy di via Branca, storico punto di riferimento per l’acquisto di lingerie e biancheria intima, oggi gestito da Sara Sevi: "Qui siamo rimasti in pochi a resistere – spiega insieme al marito, Giovanni Orciani –. Non è facile, infatti, gestire dei negozi a conduzione familiare, perché la concorrenza è tanta, soprattutto data dalle grandi catene, che possono permettersi di sostenere meglio i costi e proporre prodotti a prezzi che noi piccoli facciamo fatica a tenere.a dominare i centri storici sono i negozi franchising e per un piccolo commerciante il peso sta diventando insostenibile, tra ...