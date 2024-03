«Quella sensazione di timore che ci arriva dall' Italia anti-Israele»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Non è questa l’che abbiamo sognato di ricostruire con il nostro sacrificio e contributo. Non è questa l’che si è impegnata in ogni sede, anche ingovernativa e accademica, nazionale e internazionale, a ribadire quel “mai più”, quell’impegno contro ogni forma di negazionismo e di discriminazione nella logica di legalità fascista. È indelebile per noi la memoria di ogni limitazione e minaccia alla libertà di studio, insegnamento e ricerca. Vi riporto i sentimenti di, isolamento e preoccupazione che raccolgo quotidianamente da ogni parte d’, con riferimento a diverse situazioni cui si accompagna l’inneggiare all’odio e all’intolleranza". Cosi' scrive Noemi Di Segni Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraichene (UCEI) in una lettera inviata ...