Quei dettagli così esclusivi

(Di giovedì 21 marzo 2024) La DS 7 Édit10n Limitée, un Suv premium, si presenta con un’anima elegante in ogni suo piccolo particolare: l’allestimento Grand Chic che incarna l’eleganza tipica del Marchio. Nell’allestimento Grand Chic, l’eleganza tipica del savoir faire francese viene esaltata daunici come i raffinati interni in pelle Rivoli, i cerchi in lega da 20” Tokyo e il touchscreen da 12” con navigazione 3D. Di serie anche un ricco equipaggiamento tecnologico, che comprende i fari dotati di tecnologia DS Active Led Vision, il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, una telecamera posteriore con sensori, l’Extended Safety Pack e il Comfort Access.