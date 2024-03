Quattordicesima 2024 | a quali pensionati spetta? Elenco aggiornato

(Di giovedì 21 marzo 2024): l’importo aggiuntivo viene erogato solo a una ben precisa platea di. Entrolimiti deve rientrare il rateo mensile per avere diritto alla maggiorazione sociale. Una panoramica delle informazioni fondamentali sull’argomento.: di cosa si tratta?: l’importo aggiuntivo che può essere erogato due volte all’anno, a luglio e poi a dicembre a seconda della data di pensionamento e del soddisfacimento del requisito anagrafico, a una ben precisa platea di. Questi vengono individuati attraverso l’entità reddito nell’anno in corso e al suo rapporto con il trattamento minimo Inps. Quindi, la maggiorazione sociale viene percepita solo se rientra ...

La coppia Brescia-Venezia si conferma al vertice della classifica anche dopo la Quattordicesima giornata Basket Serie A 2023 / 2024 . Le Rondinelle, infatti, battono l’Olimpia Milano per 72-64, mentre ... (sport.periodicodaily)

Altro giorno, altre gare e a Doha si resta concentrati sugli sport acquatici con la quattordicesima giornata . Dopo un’intensa serie di gare come quelle viste ieri, oggi si prosegue sullo stesso ... (metropolitanmagazine)

Termina la prima giornata alla Taipei Arena, impianto sportivo che opsita questa settimana i Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico . Due le gare svoltesi in questo day 1 di ... (oasport)

Quattordicesima di ritorno, tutte le gare in programma - Nel girone dei rossoneri, le gare valide per la Quattordicesima di ritorno andranno in scena con un vero e proprio spezzatino. Ecco il quadro completo: ...gazzettalucchese

Spiraglio FilmFestival della salute mentale. 14a edizione - ROMA, 11-14 aprile 2024 c/o MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Ingresso gratuito Nel Centenario della nascita di Franco Basaglia, la Quattordicesima ...dazebaonews

SPETTACOLI Don Matteo 14, lo struggente addio di Maria Chiara Giannetta in una foto inedita - FOGGIA - a serie televisiva italiana "Don Matteo" è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la Quattordicesima stagione.statoquotidiano