Quanti e quali assumete | e se sì | perché? Gli integratori cosmetici sono sempre più richiesti | e attirano curiosità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per la pelle, per i capelli, per l’abbronzatura, per il sonno, per dimagrire, e l’elenco potrebbe continuare: gligli alleati ideali quandopresenti delle mancanze nell’organismo, studiati per potenziare gli effetti della dermocosmesi. Per un’azione in sinergia.in menopausa:scegliere eX ...