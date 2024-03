Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Miami? Sorpasso virtuale su Sonego!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Flavioha vinto in rimonta il suo primo incontro nel Masters1000 di. Il giocatore romano si è imposto contro il giapponese Yoshihito Nishioka, mettendo in mostra un grande carattere. Sul suo cammino ci sarà il britannico Cameron Norrie (testa di serie n.30). Una sfida complicata dal momento che il mancino è un tennista ben strutturato su questi campi.dovrà superarsi, elevando il proprio rendimento al servizio e dal lato del rovescio. In classifica, con questo risultato, Flavio è n.62e se dovesse battere Norrie si porterebbe al n.59. In caso di qualificazione al terzo turno è concreta la possibilità di affrontare il n.4 del, Daniil Medvedev, vincitore l’anno passato in Florida. Il russo giocherà contro l’ungherese Marton Fucsovics e quindi l’incrocio potrebbe ...