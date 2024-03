Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP | le proiezioni a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Matteoha superato con autorevolezza lo scoglio rappresentato da Arthur Fils nel primo turno del Masters1000 di. Il ligure ha iniziato molto bene il proprio percorso nel torneo della Florida,ndosi in questo modo il proprio bestdi n.37 (virtuale). Una situazione ancora in aggiornamento e vedremo fin dovesaprà spingersi. Sul suo cammino ci sarà il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.17), giocatore molto imprevedibile e capace di tutto nel bene e nel male in campo. L’azzurro dovrà approfittare dei momenti di vuoto del proprio avversario per sorprenderlo e costruire il vantaggio. In caso di successo, Matteo si porterebbe in classifica a quota 1121 punti, rimanendo sempre al n.37. In un ipotetico terzo turno ci potrebbe essere uno tra il canadese Denis ...