Quando tornerà a giocare Matteo Berettini? Prevista un’intensa stagione sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di Andy Murray, nel primo turno del Masters1000 di Miami. Il romano, anche per via di un malore nel corso del secondo set, non è riuscito a prevalere in una partita che era iniziata molto bene (6-4 nel primo set). A seguire, uno stato di salute non perfetto e la grande determinazione di Murray hanno portato all’epilogo negativo (6-3 6-4). Tuttavia, i segnali mostrati dasono stati confortanti, parlando di un giocatore che da sette mesi non disputava incontri ufficiali nel massimo circuito internazionale. La settimana di Phoenix, nel Challenger175, è stata sicuramente impegnativa da un punto di vista fisico, ma ha dato a Berrettini delle ottime sensazioni (Finale raggiunta), che anche nella sfida contro lo scozzese si sono confermate in campo. E ora...