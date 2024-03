“Quando mi sono ammalata…” | le parole necessarie di Selena Gomez | a cuore aperto

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 21 marzo 2024)è tornata a parlare della sua salute. In una lunga intervista a Vanity Fair l’attrice e imprenditrice, oggi 31 anni, ha raccontato la sua vita con un disturbo bipolare e dopo aver subito un trapianto di rene a causa del lupus. All’intervistatrice Alejandra Campoverdi,ha quindi spiegato la scelta di rivelare al pubblico il suo stato di salute mentale: “stata costretta a farlo. E nefelice. Non che mi sia mai vergognata, è solo che davvero non sapevo che cosa stesse succedendo, quindi non volevo parlarne”, ha detto: prima che ne parlasse l’attrice stessa, infatti, i media già ne speculavano. “È stato allora che ho realizzato: non mi vergogno di quello che sto passando, perché ho cercato aiuto. Mi riapproprierò del mio potere e racconterò la mia ...