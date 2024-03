(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 1° aprile 2024 termina loanche per idel privato che hanno figli di meno di 14 anni. Per gli altri, inclusi i, l'agevolazione è già scaduta a fine dicembre. Si passa agli accordi individuali, con multe da 100 a 500 euro per le aziende che non li prevedono.

Studio Battaglia 2 orario su Rai 1 A che ora inizia Studio Battaglia 2 e quando finisce su Rai 1 ? La seconda stagione, per la regia di Simone Spada, torna su Rai 1 a distanza di due anni. In ... (spettacoloitaliano)

Studio Battaglia 2: quante puntate , durata e quando finisce quante puntate sono previste per Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate : ... (tpi)

Incastrati : quante puntate , durata e quando finisce la serie tv in replica su Canale 5 quante puntate sono previste per Incastrati , la fiction con Ficarra e Picone in replica su Canale 5? Questa ... (tpi)

Borgo Veneto. Giocatore si infortuna e finisce in ospedale, i compagni non se la sentono di continuare la gara: partita persa a tavolino - BORGO VENETO (PADOVA) - Partita persa 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica alla formazione juniores under 19 del Borgo Veneto perché dopo l'infortunio a ...ilgazzettino

Banale lite per il colore dell'ombrellone finisce in tribunale: bugie in aula, nei guai madre e figlio - PORDENONE - Quante sfumature può avere una verità processuale Ne sa qualcosa una famiglia romena del Pordenonese coinvolta in un procedimento penale che si è sdoppiato a ...ilgazzettino

Quando finisce lo smart working agevolato e cosa cambia per lavoratori fragili e genitori di under 14 - Il 1° aprile 2024 termina lo smart working agevolato anche per i lavoratori del privato che hanno figli di meno di 14 anni ...fanpage