“Quando è rimasta incinta di Claudio…” Liliana Resinovich | l’intercettazione al marito Sebastiano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Intercettazione choc diVisintin, ildi, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, a meno di un chilometro dall’abitazione in cui viveva con il. Il cadavere della donna era stato rinvenuto chiuso dentro due sacchi per i rifiuti, con la testa avvolta in due buste di plastica, intorno alla gola un cordoncino lasco. Il 13 febbraio è stato riesumato il cadavere della donna ed è stata effettuata la nuova ispezione cadaverica di Cristina Cattaneo, l’antropologa forense del caso di Yara. La procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione per suicidio, ma il gip l’ha respinta e ha ordinato 25 approfondimenti. Dopo la morte della donna, si è parlato molto dele di Claudio ...