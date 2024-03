Qualificazioni Europei 2024 | risultati e classifiche

(Di giovedì 21 marzo 2024) Al via leagliin Germania. L’Italia se la vedrà contro Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord ed Ucraina. Da marzo 2023 a novembre 2023, il cammino verso l’edizione tedesca della coppa europea è servito: ecco di seguito ie leaggiornate.EUROEURO: PROGRAMMA PRIMA GIORNATAIL REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA PLAYOFF Semifinali Percorso A Polonia-Estonia 5-1 (22? Frankowski, 50? Zielinski, 70? Piotrowski, 74? aut. Mets, 76? Szymanski, 78? Vetkal) Galles-Finlandia 4-1 (3? Brooks, 38? Williams, 45? Pukki, 47? Johnson, 86? James) Percorso B Israele-Islanda 1-4 (31? Zahavi, 39?, 83? e ...

Le Formazioni ufficiali di Polonia-Estonia , sfida valida per le Qualificazioni agli Europei 2024 . La vincente della sfida affronterà una tra Galles e Finlandia, per un posto nel girone di Olanda, ... (sportface)

Magia di Albert Gudmundsson nel match tra Israele e Islanda, valido per le Qualificazioni agli Europei 2024 . Il trequartista del Genoa trova una grande punizione dai 25 metri e pareggia i conti, ... (sportface)

l’Italia affronterà Spagna, Serbia e Lettonia nelle qualificazioni agli Europei 2026 di Pallamano maschile. girone estremamente complicato per la nostra Nazionale, chiamata ad affrontare la ... (oasport)

Qualificazioni Europei 2024, in finale Polonia, Islanda e Ucraina - a segno Brooks, Williams, Johnson e James per i padroni di casa. Chi vince la finale degli spareggi tra Polonia e Galles finisce nel girone degli Europei del 2024 con Olanda, Francia e Austria.corrieredellosport

Genoa, ritorno con il botto per Gudmundsson in nazionale: tripletta contro Israele - L’Islanda vince 4-1 e ora nella finalina playoff per accedere alla fase finale degli Europei affronterà l’Ucraina di Malinovskyi ...ilsecoloxix

Euro 2024, Gudmundsson trascina l'Islanda! Avanti anche Ucraina e Polonia: ecco tutte le qualificate alle finali Playoff - Qualificazioni Europei 2024 - Polonia-Galles, Islanda-Ucraina e Georgia-Grecia sono le tre finalissime dalle quali arriveranno le ultime tre qualificate per la ...eurosport