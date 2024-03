Qualche disturbo di salute | le stelle di Branko | per chi sarà una giornata tribolata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopo segno per segno di oggi, giovedì 21 marzo Ariete La primavera è iniziata ieri ma per rispettare la tradizione lo diciamo oggi: “San Benedetto, rondine sotto il tetto”. Simpatici, gioviali, gli altri stanno bene in vostra compagnia. Il giorno presenta una situazione più leggera anche per i rapporti familiari, ultimamente punto critico. Mentre punto forte sono le comunicazioni, che potete abilmente utilizzare per il lavoro, consulenze professionali e specialistiche, investimenti e transazioni finanziarie. Amore: possibile un clamoroso ritorno! Toro Con l'ingresso del Sole nel segno dell'Ariete, il vostro anno personale si avvia alla conclusione, fate un piccolo esame delle cose realizzate negli ultimi dodici mesi e scoprite perché certi progetti non sono riusciti. Siete subito in grado di trovare delle ...