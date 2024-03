Qn Distretti a Bologna | futuro e sostenibilità nel trasporto e logistica al centro del convegno

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 - Un pomeriggio incentrato sulle sfide dei territori e i protagonisti delle filiere con ildi Qn'Innovazione enel, packaging e: prospettive e soluzioni per unresiliente', all'interno della cornice di Fondazione Fashion Research Italy, in collaborazione con la Luiss School of government. Un evento "dedicato alla, ai trasporti e al packaging - illustra il vicedirettore di Qn e Carlino Valerio Baroncini -, nella terra bolognese che sul fronte dei trasporti è da sempre all'avanguardia". Ad aprire le danze, Pietro Cervellati, brand ambassador Fondazione Fashion Research Italy. "La nostra fondazione è vicina alle imprese, soprattutto a quelle del comparto tessile ...

