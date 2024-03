Putin ha invitato Papa Francesco a Mosca Ma il Vaticano smentisce

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Vladimirhaper un incontro il prossimo giugno. Un faccia a faccia alla ricerca di un accordo di pace sull'Ucraina». È la notizia resa pubblica dal sito francese «Intelligence online» stamane che ha creato non poche discussioni. Ilha presto smentito con un comunicato in cui si dichiara che nessun invito è arrivato al Pontefice.

Conte a Meloni: "Ci porta a III Guerra" - 15.10 Conte a Meloni: "Ci porta a III Guerra" "Si presenta senza soluzioni. Non vuole inviare truppe in Ucraina, non vuole trattare con Putin.Gli italiani non vo- gliono la Terza guerra mondiale, d ...televideo.rai

Scholz, Putin sbaglia se pensa che non sosterremo l'Ucraina - Oggi a Bruxelles il vertice del Consiglio europeo. Tra i 27 è in corso uno scontro sulla possibilità di fare debito comune per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Il Cremlino: 'Rispon ...ansa

L'Ue lancia l'allarme sulla guerra in tutta Europa con la Russia e non solo in Ucraina: "Prepariamo i civili" - L'Ue teme che la guerra tra Russia e Ucraina possa estendersi in tutta Europa e per questo ha deciso di lanciare un allarme per preparare i civili.notizie.virgilio