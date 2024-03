Putin | ' cercherò di rispondere alla fiducia degli elettori'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) In un discorso televisivonazione dopo la proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni, il presidente russo Vladimirha promesso di utilizzare tutte le proposte costruttivealtri candidatipresidenza e ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per giustificare la. Lo riferisce la Tass. La Russia sta seguendo il percorso storico scelto, ha aggiunto, fiduciosa nelle proprie forze e nel proprio futuro.