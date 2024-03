Pupo boicottato in Lituania | “Niente concerto | è amico della Russia”

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) –in. Il cantante, dopo la recente esibizione a Mosca, non potrà tenere ilprogrammato a Vilnius il prossimo 26 aprile. Dopo lo show 'Gli amici di' andato in scena al Cremlino il 15 marzo, dice l'artista in video diffuso dall'agenzia russa Tass, è scattato il ban. "Qualche settimana L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Russia-Ucraina, la Lituania annulla il concerto di Pupo per protesta - All’agenzia di stampa russa Tass Pupo protesta per la cancellazione della sua data in Lituania, dove il cantante doveva esibirsi il 26 aprile. La causa è proprio l’esibizione dell’artista al Cremlino.informazione