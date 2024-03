Pulisic punto di forza del Milan Meno male che era solo marketing …

Stillitano elogia Pulisic: 'Può essere il più forte calciatore americano. In tanti negli USA tifano Milan grazie a lui' - Charlie Stillitanoadvisor della Lega Serie A negli Stati Uniti ha concesso un`intervista a Tuttosport in cui ha parlato dell`impatto dei calciatori Born in the.calciomercato

Paradosso Milan: 40 gol dal calciomercato estivo, manca la punta del futuro. Da Ibra a Sheva: cosa ha detto il passato - SERIE A - Il Milan sembra aver cambiato marcia nell'ultimo mese. Nel 2024 sono arrivate 12 vittorie e i giocatori arrivati in estate sono giunti a 40 gol.eurosport

Sabatini: “Tra El Shaarawy e Pulisic non c’è tanta differenza, il paragone è positivo” - Il giornalista Sandro Sabatini sostiene che l’americano e l’italo-egiziano della Roma non siano poi così diversi. Sandro Sabatini in un video caricato sul suo canale YouTube riprende il paragone fatto ...notiziemilan