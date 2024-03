Pugni e schiaffi su due fermati | trasferiti in altra provincia i vertici dei carabinieri di Modena

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono state avviate le procedure di trasferimento in altre province del comandante della compagnia deie del comandante del nucleo operativo radiomobile di. Si tratta dei superiori del militare finito sotto inchiesta per aver picchiato due stranieriin due distinte occasioni.

