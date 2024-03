Psicologia dell’outfit con le calze rosse

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono ovunque sui social, spuntano in passerella dove meno te le aspetti e, sempre più spesso, si vedono indossate dalle ragazze per strada, abbinate a mocassini, slingback e minigonne. Parliamo delle, tornate con prepotenza di tendenza. Che siano collant, calzini o parigine non importa: l’elemento fondamentale è il colore vermiglio che attira subito lo sguardo. Ma non si tratta solo di un trend moda tra tanti: dietro a questo semplice accessorio c’è una lunga storia che intreccia, letteratura e politica. Se il 2023 è stato l’anno delle autoreggenti e dellevelate, il 2024 è l’anno dei collant: spessi, coprenti e colorati, come ci mostrano le ultime sfilate di Londra, Milano e Parigi. ...