Provincia | nominati i Componenti delle Commissioni Consiliari permanenti

L’APSS della Provincia autonoma di Trento nomina come DPO – Data Protection Officer - Silvia stefanelli dello studio legale Stefanelli&Stefanelli - L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento ha conferito l’incarico di DPO (Data Protection Officer) per il biennio 2024-2025 all’avv. Silvia Stefanelli, co- ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Borgo Mezzanone, rassicurazioni sul superamento del ghetto con i fondi del Pnrr: a breve la nomina di un Commissario ad hoc - Vertice in prefettura con Cgil e Flai Cgil per la situazione dei lavoratori e lavoratrici del borgo. La nomina arriverà entro 30 giorni con l'impegno di attivare un tavolo di concertazione per le riso ...foggiatoday

"La scelta di riorganizzare i distretti della Provincia di Arezzo si è rivelata vincente" - “Registro con grande soddisfazione la nomina della nuova dirigente amministrativa del Distretto Sanitario del Casentino nella figura della dott.ssa Daniela Faen ...www3.saturnonotizie