Provincia di Benevento | nominati i componenti delle due Commissioni consiliari permamenti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Consigliole di, riunito oggi sotto la Presidenza di Nino Lombardi, ha provveduto a nominare iduepermanenti come segue: 1a Commissione: Pianificazione territoriale, Ambiente, Servizi di trasporto, Strade, Mobilità, Programmazione rete scolastica, Raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica agli EE LL, Agricoltura e Bilancio, Consiglieri: Capuano, Fuschini, Mauriello, Ciervo, Agostinelli, De Longis e Iannace 2a Commissione: Edilizia scolastica, pari Opportunità, Sviluppo strategico, Gestione servizi in forma associata, Relazioni istituzionali, Gestione del Personale, Cultura, Consiglieri: Capuano Iachetta, Mauriello, Ciervo, Agostinelli, Ruggiero e Panunzio Il Consiglio ha quindi proceduto ...

La Miwa andrà a Messina per l’ultima di andata Sabato alle 21 palla a due contro Castanea - La Miwa andrà a Messina per l’ultima di andata Sabato alle 21 palla a due contro Castanea Conquistata la salvezza, la Miwa Energia Cestistica Benevento affronterà le prossime partite certamente con pi ...sanniosport

Benevento, dubbi in difesa e a centrocampo per Auteri - Non vuole porsi limiti, il Benevento. Sebbene i margini per azzerare il ritardo dal primo posto siano ridotti, la truppa di Auteri vuole provare a strappare alla Juve Stabia quel primato che tiene sal ...ilsannioquotidiano

Benevento. ‘Sannio e Valpolicella, due modelli a confronto’: venerdì comvegno del ‘Consorzio Tutela Vini’ - “L’importanza di essere innovativi: Sannio e Valpolicella, due modelli a confronto”, è il tema di un convegno promosso dal Sannio Consorzio Tutela Vini ...teleradio-news