Promozione Trasferta amara per l’Invictasauro | calo nel finale | il Saline ne approfitta

(Di giovedì 21 marzo 2024)cede 3-0 sul campo delnel recupero della ventiquattresima giornata del girone B di. La sfida era stata rinviata due settimane fa per l’impraticabile del terreno di gioco di Ponteginori. La formazione didi Volterra si è imposta 3-0 neldi gara. I padroni di casa hanno sfruttato undei grossetani. La sfida si è sbloccata al 27’ della ripresa con la prima rete di Fabbri, poi seguita dal centro di Zaccariello al terzo minuto di recupero. Al quinto di recupero è arrivata la doppietta di Fabbri. Per i grossetani si tratta di un brutto stop che li lascia a quota 32 punti in classifica a metà graduatoria, ma adesso a sole tre lunghezze dalla zona playout. Ilinvece sale a quota 47 punti, allungando sull’Atletico ...

