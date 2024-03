Processo Salone Libro | assolto Fassino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 21 marzo 2024) 13.40 Piero, chiamato in causa nella veste di ex sindaco del Comune di Torino nelsu presunte irregolarità nell'ambito della vecchia gestione deldel, è statonel merito dalle accuse. Piena assoluzione per Antonella Parigi, ex assessore regionale alla Cultura. "Sono molto soddisfatto. Avevo ribadito l'assoluta correttezza del mio comportamento", ha commentato. Per il procedimento il tribunale ha emesso 5 condanne e 12 tra assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione.