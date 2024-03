Processo Impagnatiello | Chiara Tramontano | «Mia sorella Giulia scoprì il tradimento grazie alle cuffiette dello smartphone»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laha ricostruito in aula i primi mesi della relazione, ha raccontato cheaveva pensato di abortire dopo aver saputo di essere stata traditaLaha ricostruito in aula i primi mesi della relazione, ha raccontato cheaveva pensato di abortire dopo aver saputo di essere stata traditaLaha ricostruito in aula i primi mesi della relazione, ha raccontato cheaveva pensato di abortire dopo aver saputo di essere stata tradita