Processo Impagnatiello | Chiara Tramontano | Giulia diceva che il latte aveva un sapore assurdo | il collega del killer | Diceva che suo figlio era il nipote

Nuova udienza per il femminicidio di Giulia Tramontano per cui è sotto Processo Alessandro Impagnatiello , padre del bimbo che la donna aspettava. “ Giulia era propensa a interrompere la gravidanza ... (ilfattoquotidiano)

Per riferirsi a lui non ha mai utilizzato il nome o il cognome. L’uomo che ha ucciso sua sorella per lei, Chiara Tramontano, è solo “l’imputato”. E lo ha chiamato così per tutta la sua ... (today)