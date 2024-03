Primo trapianto di rene di maiale su un paziente in vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Chirurghi di Boston hanno trapiantato unda ungeneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Si tratta della prima procedura di questo genere: altri tentativi erano stati compiuti in passato ma su pazienti in morte celebrale. Il, in caso di successo, offrirà speranza a centinaia di migliaia di persone con malattie renali. Secondo il New York Times, i segnali finora sono promettenti: l'organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento e le condizioni delcontinuano a migliorare, riferisce il Massachusetts General Hospital.