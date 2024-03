Prime foto di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan in A Complete Unknown

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Ledineidi Bobnel biopic “A” scatenano il dibattito. Il film, diretto da James Mangold, si concentra sui primi passi di Robert Allen Zimmerman prima di diventare la leggenda del folk che conosciamo. Bob: Sfida Impossibile per, 28 anni, sarà all’altezza di interpretare un’icona come? I fan del musicista sono divisi: alcuni lo vedono perfetto per la parte, altri non sono convinti. L’attore canterà anche le canzoni nel film, ...