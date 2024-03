Primavera negli Orti Botanici della Lombardia | dove sono e quando visitarli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2024 – È scoppiata la. La nuova stagione fa crescere la voglia di passare del tempo fuori di casa, in mezzo al verde che dopo un lungo inverno fa bene al corpo e alla psiche. L’occasione la offrono le splendide fioriture dei sei giardini che aderiscono alla Rete degli: un invito a trascorre una giornata all’aria aperta, un luogo ideale per riavvicinarci alla naturaogni pianta ha un nome. Tra le piante tutti i sensiallertati dagli stimoli visivi, olfattivi, tattili eri, perché ogni giardino botanico è una micro-oasi urbanaascoltare il fruscio del vento tra le fronde, il canto degli uccelli che hanno trovato rifugio tra le fronde e...

Formiche in Primavera: i consigli per allontanarle da casa - Le formiche iniziano ad affacciarsi con la Primavera e possono entrare in casa nostra. Vediamo come allontanarle.notizie

I saldi di Primavera sono l'idea perfetta per celebrarne l'arrivo… e c'è anche la felpa di Clara - Da Vogue Collection è appena iniziata la Spring Shopping Week e c'è il 20% di sconto su una speciale selezione di prodotti ...vogue

Dieta della Primavera: come perdere peso con gli alimenti di stagione - La dieta della Primavera aiuta a recuperare il peso forma e anche a perdere dei chili. Vediamo i suoi benefici.notizie