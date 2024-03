Prima categoria | il punto Giacomelli lancia in orbita Tavullia Pesaro calcio continua la corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Inc’è stato il soprasso. Il Lunano in virtù del successo ad Acqualagna e il contemporaneo pareggio dell’Avis Montecalvo si è posizionato sul gradino più alto del podio e guarda tutti dall’alto. Il vantaggio però è minimo (unin più del Montecalvo e tre sulla Nuova Real Metauro) e quindi è facile prevedere che sarà un finale tutto da seguire. Il. Inserendo anche il(nella foto di P.Cocchi il gol didelnella gara di Sant’Angelo in Vado con la Vadese, finita 0-2) che è a a meno 8 dalla capolista, la lotta per la vittoria finale pare circoscritta alle prime quattro. Per il quinto posto utile per i playoff in questo momento c’è l’Osteria Nuova ma poco distante, a due passi, c’è il Peglio e a tre il ...