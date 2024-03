Prima Categoria Il cingolano Ciattaglia dietro la cavalcata della Settempeda | “La strada è ancora lunga”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 21 marzo 2024) La nostra intervista all’allenatore dei biancorossi: “Abbiamo fatto un grande lavoro. Spero che la Cingolana SF possa salvarsi: che bello vedere una tifoseria organizzata a Cingoli! Al Barbara ho trovato una famiglia: l’esperienza più gratificantemia carriera. A Sassoferrato devono fare una statua a Simone Ricci. La tifoseria dell’Osimana è il dodicesimo uomo in campo: sono contento possano tornare al Diana all’inizioprossima stagione” CINGOLI e SAN SEVERINO MARCHE, 21 marzo 2024 – Se lasta volando verso uno storico ritorno in Promozione, il merito è anche di un allenatore. Lorenzo, infatti, ha preso in mano a dicembre il club di San Severino Marche, subito dopo la sfida dello “Spivach” contro la Cingolana SF, nel girone C di...