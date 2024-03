Prevenzione e musica con la giovane Pizio e l’associazione Lilt

(Di giovedì 21 marzo 2024) La tredicenne Laura, giovanissima cantante dagli ottimi esordi, che recentemente si è affermata nel programma "Io canto generation", è stata ospite speciale dell’evento "Fareva di moda", organizzato dadi Gravedona per la Settimana nazionale dellaoncologica. Le indossatrici di Miriam Tirinzoni hanno partecipato a una sfilata di moda a Palazzo Gallio, introdotte dall’intervento del chirurgo Giorgio Baratelli, presidente delladi Como. È stato regalato un coupon per una visita ed ecografia senologica gratuita.

